Цыбульский: импортозамещение - это наша промышленная зрелость

В Архангельской области импортозамещение определяет стратегию развития региона на протяжении последних пяти лет. Это связано с тем, что основные отрасли экономики Поморья долгое время находились в сильной зависимости от западных поставщиков оборудования, комплектующих, химических реагентов, а после введения санкций часть промышленных процессов была почти на грани остановки. Но за пять лет удалось добиться, казалось бы, невозможного - экономика региона не только выстояла, но и начала набирать силу.

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В апреле 2025-го во время отчета региональному Собранию депутатов губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул: предприятия Поморья за последние годы достигли серьезных успехов в производстве высокотехнологичного оборудования и товаров, которые прежде полностью зависели от импорта. Это доказывает, что российские компании способны не только заменить зарубежные аналоги, но и стать конкурентоспособными на международном уровне.

В перечне импортозамещаемых сегодня сложное оборудование для лесной отрасли, химикаты для пищевых и нефтяных производств, двигатели и винты для российского ледокольного флота. Выпуск этой продукции помогает укрепить технологический суверенитет России, а также наглядно демонстрирует, что фундамент для сильной российской экономики закладывается прямо сейчас.

"Импортозамещение - это не временная мера. Это вектор будущего и наша промышленная зрелость", - резюмировал Александр Цыбульский.

Список новых производств, которые в последние годы удалось наладить в Архангельской области благодаря и одновременно вопреки введению санкций, займет не одну страницу. Достаточно перечислить серийное производство харвестерных головок и разработку форвардеров; выпуск упаковочных материалов для пищевой промышленности; локализацию оборудования для целлюлозно-бумажной отрасли; создание рулевых колонок, гребных винтов, а также других компонентов для флота.

В своем отчете губернатор привел ряд наиболее значимых практик по замещению импорта и локализации производства. Среди них и архангельские разработки в сфере фарватерных отраслей промышленности Поморья - лесной и целлюлозно-бумажной.

Так, аналоги зарубежных комплектующих и уникальное оборудование выпускает машиностроительное предприятие "Торин": эти проекты реализуются в кооперации с Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом.

- Сегодня можно с уверенностью говорить, что новые реалии идут АЦБК только на пользу. Особенно с такими партнерами, как компания "Торин", которая производит уникальное для нашей страны оборудование для ЦБП - высококачественные аналоги того, что раньше завод покупал за рубежом, - отметил глава региона.

Предприятие специализируется и на изготовлении сложных технологических узлов для целлюлозно-бумажной промышленности, включая техническое перевооружение транспортно-упаковочных линий сушильной машины.

Сейчас "Торин" расширяет географию поставок: если до недавнего времени основным заказчиком предприятия был АЦБК, то сегодня в очередь за его оборудованием выстроились представители отрасли из разных концов России. И это вполне объяснимо: специалисты компании не просто выпускают, например, корорубки, транспортеры, сажеобдувочные аппараты или аналоги деталей зарубежного производства, но и предлагают покупателям полный портфель: от разработки проекта до изготовления оборудования, а также его дальнейшее сервисное обслуживание.

Список клиентов становится длиннее. К примеру, на недавней выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте "Торин" провела успешные переговоры с предприятиями из Челябинска и Барнаула о поставках комплектующих для оборудования, которое производится на территории Архангельской области.

Список новых производств, которые удалось наладить в Архангельской области благодаря и одновременно вопреки введению санкций, займет не одну страницу

Кстати, под создание индустриального парка по производству оборудования для ЦБП выделена территория бывшего завода железобетонных изделий в Архангельске. Предполагается, что здесь откроется комплекс объектов с производственными, административными и складскими зданиями. Они будут обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, которая нужна для создания новых промышленных производств.

- Настало время расширять производство, потому что пришло осознание того, что обеспечивать нужно не одно предприятие и даже не один наш регион, а, возможно всю целлюлозно-бумажную промышленность страны, - заявил ранее Александр Цыбульский.

Опытные образцы оборудования для сферы ЛПК создает и компания "Промышленные технологии" - разработка ведется совместно с предприятием "Автоматика-вектор": речь идет о пакетоформирующей машине и машине разборки пакета из состава линии сортировки пиломатериалов, включая дальнейшую установку на производстве.

Отметим, что эта продукция пользуется сегодня огромным спросом в регионах России и за рубежом.

"Автоматика-вектор" является самым крупным поставщиком оборудования для автоматизации процессов на предприятиях ЛПК на всех участках - начиная от приемки леса и заканчивая процессом лесопиления и сортировки готовой продукции, - пояснил глава региона.

Машины для заготовки леса в Архангельской области тоже научились ремонтировать самостоятельно: компания "Арктик Индастри" запустила производство сложнейшего и наукоемкого оборудования, которое раньше полностью закупалось на Западе, - харвестерных головок. Напомним, что харвестер - это многофункциональная современная техника для валки, обрезки сучьев, раскряжевки и пакетирования древесины.

- Сейчас завершается изготовление 13-й серийной модели. Идет строительство нового цеха с проектной мощностью 80 единиц в год с перспективой увеличения до 200, - рассказал Александр Цыбульский. - Опытные образцы прошли испытания в суровых условиях Арктики, и это самый честный критерий их надежности.

По словам главы региона, следующий шаг - разработка форвардера (машины для сбора и транспортировки леса), а также запуск его серийного производства.

"Это уже система, где все - от идеи до воплощения - сделано у нас", - подчеркнул глава региона.

51,4 процента - на столько вырос за последние пять лет валовой региональный продукт в Архангельской области: с 550 миллиардов рублей в 2020 году он поднялся до почти 835 миллиардов рублей в 2024-м

Отметим также, что в 2023 году компания уже получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации, а ее мощности позволяют сегодня выпускать до 80 единиц техники в год. В перспективе - увеличение объемов до 200 головок. Запуск нового цеха запланирован на 2025 год. Ввод его в строй поможет полностью обеспечить годовую потребность такой техники в Архангельской области и существенно сократить зависимость от импортных поставок лесного оборудования на предприятиях России. И не только: сегодня речь идет также о поставках в Республику Беларусь.

- Интерес белорусской делегации к архангельскому предприятию подчеркивает значимость партнерства между нашими странами в области импортозамещения, технологий и производства. Проект "Арктик Индастри" создает новые возможности для совместного развития и укрепления экономических отношений, что, безусловно, положительно скажется на лесной отрасли как в России, так и в Беларуси, - отметила министр экономического развития и промышленности Архангельской области Евгения Шелюк.

Важно, что реализовывать продукцию "Арктик Индастри" планирует через дистрибьюторскую сеть, занимающуюся продажами лесных машин, но все гарантийные обязательства, а также обучение специалистов по ремонту и обслуживанию техники в компаниях клиентов предприятие берет на себя.

Гидравлические ротаторы для спецтехники - аналоги ранее импортируемых - разрабатывает сейчас компания "Арктические промышленные системы". Плюс к этому предприятие выпускает системы пожаротушения для мобильной техники - они адаптированы для жестких климатических условий и уже служат в лесной, а также в сельскохозяйственной отраслях.

Тем временем на юге региона, в городе Коряжма, компания "Илим-ТНП" в сжатые сроки запустила производство двустороннего ламинированного картона и бумаги - этот материал необходим для упаковки пищевой продукции, включая молочную. Используется он и для производства одноразовой посуды. Проект компании поддержала корпорация ВЭБ.РФ. Его плановая мощность - 15 тысяч тонн к 2030 году.

Можно сказать, что в истории "Илим-ТНП" начался новый этап - цех по ламинации картона позволяет не только заместить когда-то импортируемую продукцию, но и наладить более глубокую переработку лесных ресурсов Поморья.

Кстати, чтобы увеличить объемы и оптимизировать процессы импортозамещения, коряжемское предприятие приобрело новое оборудование для ламинирования. Отметим также, что к проекту подключилось правительство Архангельской области - как на этапе поиска финансирования, так и для решения вопросов с логистикой.

А в соседнем городе в это же время Котласский химический завод расширяет линейку импортозамещающих антикоррозийных лакокрасочных покрытий.

- В этом году предприятие запускает цех индустриальных покрытий. Продукция ориентирована на пищевую, нефтегазовую отрасли, дорожное строительство, - сообщил глава региона. - К 2030 году объем выпуска составит три тысячи тонн в год.

Сейчас строительство цеха находится на завершающей стадии.

- Материалы, которые будут выпускаться в новом цехе, имеют приоритетное значение для развития промышленности Архангельской области, - подчеркнула Евгения Шелюк. - Инновационное лакокрасочное покрытие позволит нашим машиностроительным и судостроительным предприятиям повысить уровень локализации своей продукции и сделать ее на 100 процентов российской. Продукция может использоваться в суровом климате - в первую очередь в Арктике. Это очень перспективно и своевременно.

В минэкономразвития региона уточнили также, что в цехе будет выпускаться 14 видов различных материалов, а общая производительность проекта составит восемь тысяч тонн лакокрасочной продукции в год. Разработки Котласского химзавода будут способствовать к тому же и внутрирегиональной промышленной кооперации.

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Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области: