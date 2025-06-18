На ПМЭФ-2025 будет представлен первый кроссовер АвтоВАЗа

Флагманский кроссовер собственной разработки сейчас известен под названием B-Plus Cross, но его окончательное наименование пока держится в секрете. Ранее стало известно, что автомобиль будет производиться на платформе Lada Vesta. Начало выпуска модели запланировано на начало 2026 года.

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Сообщается, что участников и гостей форума ожидает ещё одна премьера, но информации о технических характеристиках и названии новой модели пока нет. Как удалось выяснить редакции Quto.ru, речь идёт об обновлённой Niva Travel. Презентация новинок назначена на 13.00.

А пока на стенде Самарской области можно увидеть автомобиль Lada Iskra, выход которой на рынок запланирован в день рождения АвтоВАЗа, который отмечается в июле.

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Уже третий год подряд российский автоконцерн использует площадку Петербургского международного экономического форума для презентации новых моделей. Так, в 2023 году здесь был представлен седан Lada Aura, а в 2024 - Lada Iskra.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Петербургский международный экономический форум открывается сегодня, 18 июня, и завершится в эту субботу, 21 июня.