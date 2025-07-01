Минпромторг подумает об увеличении доли вина РФ в меню общепита

Ведомства могут изучить возможность увеличения доли российского вина с 20% до 30-40% в меню ресторанов и кафе в будущем, если отечественные компании смогут удовлетворить спрос, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Законопроект об обязательной доле такого вина в 20% может быть принят осенью, выразил надежду он.

"Будем смотреть. Если легко пройдет (законопроект - прим. ТАСС) и мы не увидим никаких сложностей, то потом с коллегами из Минсельхоза будем анализировать количество марок, новых видов вина, которые будут у нас появляться. И будем готовы выходить с предложением о расширении этих 20% до 30-40%, в зависимости от того, как наши виноделы будут готовы удовлетворять потребности", - сказал Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Министр добавил, что находится в постоянном контакте с главой Минсельхоза.

Минпромторг ждет в этом году принятия законопроекта об обязательной доле отечественного вина в меню кафе и ресторанов, а также на полках магазинов, говорил ранее Алиханов ТАСС. По словам министра, он ждет внесения законопроекта в Госдуму и рассчитывает, что в осеннюю сессию он будет поддержан.

Долю российского вина в 20% министр назвал "результатом компромисса".

"Мы исходим из того, что это первый шаг, и, конечно, крайне важно не допустить оскудения того предложения, которое есть на полках. Мы должны балансировать эту ситуацию и с коллегами из Минсельхоза находимся в плотном контакте", - подчеркнул Алиханов.

Он добавил, что законопроект учитывает особенности винотек с большим ассортиментом продукции. "Для больших винотек - у нас есть такие магазины с большим ассортиментом в несколько тысяч SKU (единиц складского учета), мы ввели ограничение, потому что для такого большого количества SKU у нас не всегда есть разнообразие. Мы не говорим о 20% в объеме, мы говорим о количестве наименований", - отметил он.

О проекте закона

В 2024 году Минпромторг подготовил законопроект об обязательной доле российского вина в меню и винных картах ресторанов. Согласно документу, доля вина российского производства должна составлять не менее 20% от общего количества наименований в меню и винных картах. Также предлагалось установить обязательную долю российских вин в размере 20% в торговых залах магазинов, осуществляющих их розничную продажу.

Ранее Алиханов в интервью ТАСС сообщал, что в законопроект об обязательной доле российского вина планируется включить механизм, предполагающий дальнейшее поэтапное повышение этой доли.