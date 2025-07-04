В России могут появиться более 30 новых брендов

Более 30 новых брендов могут выйти на российский рынок во втором полугодии 2025 года - в первом полугодии начали работать 20 брендов.

Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании Nikoliers.

"По прогнозам аналитиков, в 2025 году в России могут дебютировать порядка 51 бренда (24 иностранных и 27 отечественных) <...> За первые шесть месяцев 2025 г. в России появилось 20 новых брендов - 8 иностранных и 12 отечественных", - отмечается в материалах.

Аналитики констатируют, что за первые шесть месяцев 2024 года в торговых центрах (ТЦ) России или в составе стрит-ретейла заработали 35 новых брендов: 19 иностранных и 16 российских, что почти в два раза больше показателя текущего года. Всего в 2024 году на российский рынок вышли 73 новых бренда: 38 российских и 35 иностранных.

В 2025 году порядка 37% открытий от общего числа иностранных брендов пришлось на Италию, 25% - на Турцию, 12% - на Китай, на Белоруссию и Казахстан - по 13%. В первом полугодии прошлого года в лидерах был Китай с показателем 26%, Турция, Южная Корея и Италия имели равную долю по 16%, Германия - 11% и по 5% рынка приходилось Узбекистан, Армению и Испанию. На текущий момент из восьми новых зарубежных брендов половина относится к категории "Одежда и обувь", четверть - к категории "Бытовая техника и электроника", по 13% приходится на категории "Товары для спорта" и "Товары для дома". В 2024 году больше всего новых брендов открылось в категории "Одежда и обувь" - 64%, "Бытовая техника и электроника" - 16%.

Структура российских брендов в январе-июне 2025 года распределилась следующим образом: 36% - "Одежда и обувь", 22% - "Общественное питание", по 14% - "Развлечения" и "Товары для дома", по 7% - "Товары для детей" и "Товары для спорта".

По мнению аналитиков, естественное замедление темпов появления новых игроков происходит после выхода в 2023-2024 годах новых брендов, занимавших площади ушедших международных игроков, а также нехватки качественных площадей на фоне сдержанных темпов девелопмента новых ТЦ. Дефицит свободных площадей может сохраниться до 2027 года.