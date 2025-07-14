Фастфуд под давлением: выдержит ли российский бизнес возвращение конкурентов

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал о том, что будет с российским фастфудом после возвращения зарубежных брендов. Об этом сообщают «Финансы Mail».

Источник напоминает, что после ухода из России сетей ресторанов быстрого питания McDonald’s и Starbucks на их месте появились отечественные аналоги: «Вкусно — и точка» и Stars Coffee. По словам Чернова, изначально создание этих аналогов было обусловлено желанием сохранить инфраструктуру, но теперь компании перестали зависеть от оригиналов.

«Обе компании сейчас уже не зависят от бывших франчайзеров: “Вкусно — и точка” работает в рамках новой управленческой модели и показывает стабильную выручку, а Stars Coffee развивает сеть под новым юридическим лицом, частично меняя формат», — заявил он.

Как сообщает издание, в случае возвращения иностранных брендов в Россию, отечественным аналогам предстоит выстроить стратегию защиты, которая позволит им конкурировать с «родительскими» компаниями. К примеру, «Вкусно — и точка» уже пытается избавиться от образа «копии», предлагая новые блюда и делая акцент на российские продукты.