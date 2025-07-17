На Смоленщине создадут импортозамещающее производство светильников

Инвестпроект по переоснащению светотехнического завода в Гагарине планируют реализовать с прицелом на запуск новой продукции. С 2026 года здесь начнут делать импортозамещающее оборудование для уличного и архитектурного освещения - до 200 тысяч единиц продукции в год.

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Как сообщил смоленский губернатор Василий Анохин, соглашение о сотрудничестве с инвестором - торгово-производственной компанией "Вартон" - было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2025.

"Проект включает техническое перевооружение и реконструкцию производственного комплекса, капитальный ремонт зданий, закупку современного оборудования, а также создание инженерного центра и испытательной лаборатории. Общий объем инвестиций в первый этап проекта составит более 500 миллионов рублей", - рассказал он.

Предприятие сотрудничает со смоленским филиалом Национального исследовательского университета "МЭИ" и содействует открытию новых образовательных программ в Гагаринском многопрофильном колледже.

По мнению главы региона, инициатива по модернизации завода в Гагарине укрепит промышленный потенциал Смоленщины и станет важным шагом к обеспечению импортозамещения в сфере светотехнического оборудования.