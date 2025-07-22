Знак качества «Сделано в Новосибири» внедрят в 2025 году

Власти Новосибирской области планируют внедрить знак "Сделано в Новосибири" для товаров местных производителей в 2025 году как в сфере офлайн, так и в онлайн-торговле.

Это позволит обозначить географию производителя и уровень качества продукции, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Дмитрий Гришунин.

"Программа в проработке: планируем продвижение в офлайн формате - это подсветка на полках розницы - и в формате e-com", - сказал Гришунин.

Замминистра уточнил, что получение такого знака позволит производителям подтверждать свое географическое положение и уровень качества продукции. В центре "Мой бизнес" ТАСС уточнили, что сейчас проводится сбор заявок на получение знака, внедрить его планируется в 2025 году.

Сейчас новосибирские товары представлены на маркетплейсах Ozon и "Мегамаркет" в разделе "Сделано в Новосибирской области". По данным Минпромторга области, на Ozon в таком разделе содержится информация о свыше 30 тыс. товаров 46 брендов, всего - 18 категорий товаров. На платформе "Мегамаркет" представлено 56 видов товаров в 6 категориях, под брендом продукцию реализуют 9 новосибирских производителей. В основном фирмы продают бытовую, автомобильную химию, автотовары.

Производители региона представлены на различных зарубежных рынках, в частности, в странах ЕАЭС, Китая, Юго-Восточной Азии и других. Нарастает и интерес иностранных компаний, отметила в ходе пресс-конференции ведущий специалист Центра поддержки экспорта (работает на базе центра "Мой бизнес") Виктория Лось. Так, гастрономический фестиваль "В Сибири - есть!" летом 2025 года посетили делегации из ОАЭ, Судовской Аравии, Турции, Таиланда и Вьетнама, всего - из 20 государств. В то же время участие в мероприятия приняли представители 12 регионов РФ.

"Всего в переговорах приняли участие 78 компаний из них 30 - это производители Новосибирской области. За два дня мы провели около 600 переговоров", - сообщила Лось.

Общая сумма поставок за границу по всем предварительным договоренностям - $3 млн.

О торговле в Новосибирской области

Регион лидирует среди субъектов Сибирского федерального округа по объемам розничной и оптовой торговли. Так, по итогам 2024 года оборот розничной торговли вырос на 10,4% и составил 1,072 трлн рублей. Объем оптовой торговли превысил 2,7 трлн рублей, при этом снизившись на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Стабильно прирастает объем общественного питания, в 2024 году рост составил 8,6%, общая сумма оборота - 61,3 млрд рублей.