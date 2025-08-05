Путин поручил ВЭБ.РФ сосредоточиться на поддержке оригинальных российских проектов
Оригинальные российские технологические проекты должны быть в приоритете у корпорации развития ВЭБ.РФ.
На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой госкорпорации Игорем Шуваловым.
"Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать", - отметил президент. "Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые вы поддерживаете, обращать внимание именно на это", - поручил глава государства.