«МегаФон» импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети в Хабаровском крае

Компания «МегаФон» импортозаместила маршрутизаторы на магистральной сети между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.

Новая линия обеспечивает скорость передачи данных до 100 Гбит/с. При этом протяжённость коммуникационного канала, связавшего два крупнейших города Хабаровского края, составила свыше 400 километров. Запуск линии позволит повысить гибкость и надёжность магистральной сети в регионе, отмечает оператор.

В ходе выбора технического решения специалисты МегаФона руководствовались требованиями к производительности, масштабируемости и совместимости с существующей в регионе инфраструктурой. По итогам исследований и тестирования выбор был сделан в пользу DWDM-оборудования российского производителя Т8, которое по ряду параметров превосходит зарубежные маршрутизаторы.

«Запуск новой магистральной линии — часть реализации нашей долгосрочной стратегии по развитию сети на Дальнем Востоке, она стала важным участком магистрали, соединяющей крупнейшие узлы в регионе. Вместе с партнёрами мы смогли не только обеспечить высокую скорость передачи данных, но и сохранить возможность масштабирования DWDM-системы на данном направлении до 800 Гбит/с. Мы продолжим последовательно внедрять это решение и в других частях магистральной сети по всей стране, что позволит нам укреплять надёжность инфраструктуры и нарастить технологическую независимость», — рассказал директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

Это первый инфраструктурный проект такого масштаба для оператора, в котором применено отечественное оборудование.