Товары для учебы и творчества появятся в магазинах "Сделано в Москве"

С 14 августа в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" начнется продажа товаров к новому учебному году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

© Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Отделы со школьной продукцией появятся в следующих районных центрах:

"Место встречи "Марс" (Инженерная улица, дом 1);

"Место встречи "Байконур" (улица Декабристов, дом 17);

"Место встречи "Ангара" (Чонгарский бульвар, дом 7);

Специальные места торговли школьными принадлежностями также будут организованы в арт-павильонах "Зеленый маркет" на Болотной площади и "Ракета" на улице Рождественка, дом 5/7.

Москвичи могут приобрести качественную и стильную школьную форму, сумки, обувь, учебные пособия, материалы для творчества и другую продукцию, которую произвели столичные компания. Ассортимент для школьников представят 13 московских брендов, а купить все необходимо к учебе можно будет до конца сентября.

Например, бренд Silver Spoon представит модели школьной формы: сарафаны, юбки, брюки и красивые блузки для девочек, а также пиджаки, жилетки, брюки и сорочки белого и голубого цвета для мальчиков. Кроме того, бренд представляет большой выбор верхней одежды и рюкзаков с ортопедическими спинками.

У этой марки также есть дочерний бренд детской и подростковой повседневной и праздничной одежды Pulka, покупатели могут выбрать куртки, пальто, комбинезоны и многое другое с ярким дизайном.

Одежду в классическом стиле можно найти у бренда ToucanKids. Для девочек можно подобрать вязаные платья и юбки, а для мальчиков – кардиганы и жилеты. Кроме того, в ассортименте есть "растущие" модель и изделия фасона оверзайз и одежды сдвоенных размеров, которые подойдут детям разной комплекции.

Также можно приобрести полезные образовательные материалы для школьных занятий, например, карточки для учебы и саморазвития от бренда Smart Cards. Они помогут лучше запоминать даты, термины или слова и грамматические правила по иностранному языку.

Марки "Мойплан" и Coverlis предлагают планеры на неделю или месяц, а также блокноты и ежедневники. Бренд "Морда довольна" предоставляет школьникам большой выбор тетрадей с оригинальными обложками, закладки для книг или обучающие плакаты.

Ранее стало известно, что проект "Сделано в Москве" совместно с Московским инновационным кластером представит концепцию магазина будущего в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

Он создан с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также роботизированных и автоматизированных систем. Роботы выступят здесь в роли консультантов, уборщиков и бариста. Кроме того, в магазине будут действовать кассы самообслуживания с отечественным программным обеспечением.