Реестр отечественного ПО вырос в четыре раза с 2022 года

Реестр отечественного программного обеспечения РФ вырос в четыре раза с 2022 года, в нем насчитывается уже более 27 тыс. программных продуктов.

Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

"Сейчас уже более 27 тыс. программных продуктов в него (реестр - прим. ТАСС) включено. Реестр активно растет, по 3-5 тыс. программных продуктов в год. Вообще с 2022 года реестр вырос в четыре раза. Понятно, какой бурный рост сейчас, какой запрос у заказчиков, какой спрос сейчас на отечественные решения", - сказал Лашин.

Он отметил, что активное замещение зарубежного ПО отечественными решениями началось в 2022 году. По данным директора ассоциации, российский рынок после обострения геополитической ситуации покинули около 200 заграничных IT-компаний, официально прекратили работу в РФ свыше 2 тыс. программных продуктов. При этом Лашин обратил внимание на то, что некоторые российские фирмы продолжают использовать такое ПО, что создает угрозу безопасности цифровой инфраструктуры организаций: "Коллеги продолжают ими пользоваться, неофициально, путем обхода и нахождения каких-то возможностей их обновления, или они как трофейные работают. Это действительно уже даже не риски, это подтвержденные неоднократно угрозы информационной безопасности".

Процесс перехода российских компаний на отечественный софт идет неоднородно, считает Лашин. Более активно в бизнес-процессы внедряются решения по видеоконцеренцсвязи, офисам, мессенджерам и системам электронного документооборота.

"Наибольшая сложность - это, конечно же, замена именно программно-аппаратных комплексов, именно оборудования, в которые встроено ПО", - подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что ряд зарубежных решений стал отраслевым стандартом, но российские разработчики создают продукты, предлагающие пользователям схожий функционал.