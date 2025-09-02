В Казани состоялся первый полет импортозамещенного вертолета "Ансат"
Первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с российскими двигателями ВК-650В прошел в Казани, передает корреспондент ТАСС.
"Ансат" с российскими двигателями поднялся с территории Казанского вертолетного завода. Полет длился шесть минут.
"Экипаж в ходе полета выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем", - уточнили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".