В Казани состоялся первый полет импортозамещенного вертолета "Ансат"

ТАСС

Первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с российскими двигателями ВК-650В прошел в Казани, передает корреспондент ТАСС.

© РИА Новости

"Ансат" с российскими двигателями поднялся с территории Казанского вертолетного завода. Полет длился шесть минут.

"Экипаж в ходе полета выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем", - уточнили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".