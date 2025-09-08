Константинов: крымское вино может заменить на российских полках импортное

Крымские вина могут заменить на полках российских магазинов импортные, заявил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, произведенное в Крыму вино не уступает по качеству импортному, а по некоторым параметрам даже опережает его.

"Виноделие у нас масштабно развивается, мы спокойно можем заместить [на полках российских магазинов] импортные вина. Наше вино по качеству ничем не уступает, а по некоторым позициям даже опережает [импортный продукт]", - сказал собеседник агентства.

Константинов также отметил, что крымские производители вина признаны не только в России, но и "во всем мире". В целом Крым занимает 15% всего рынка РФ по винограду. При этом виноград, который выращивают в республике, вызревает "хорошо", с полным содержанием сахара. Это является отличительной особенностью Крыма, такого в других регионах нет, добавил собеседник агентства.

"Но это еще не все, [нам в виноделии] есть, куда двигаться, и есть, где выращивать [виноград]. У нас очень для этого климат хороший", - заключил Константинов.

По данным Крымстата, в Крыму, который является одним из регионов-лидеров РФ по производству вина, виноград к началу 2025 года выращивали на 22,8 тыс. га (за год площадь виноградников выросла на 9,5%), в прошлом году в регионе было собрано 123 тыс. тонн этой ягоды (годом ранее 115 тыс. тонн).

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. человек из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

