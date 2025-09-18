Российские авиакомпании и аэропорты переходят на отечественное ПО

Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, внедрили российский софт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера правительства РФ Дмитрия Григоренко.

В публикации отмечается, что софт был разработан в рамках индустриальных центров компетенций.

Министр транспорта России Андрей Никитин подчеркнул, что российским авиапредприятиям крайне важно иметь суверенное программное обеспечение для повышения независимости гражданской авиации РФ от внешних факторов.

«На повестке — создание перспективных информационных систем для решения специфических отраслевых задач», — добавил Никитин.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российский бизнес должен ответственно подходить к переходу на отечественное программное обеспечение.

Также премьер-министр заявил, что IТ-отрасль уверенно укрепляется в России. Мишустин отметил, что РФ есть чем гордиться в цифровой сфере, и страна готова делиться лучшими практиками с партнерами.