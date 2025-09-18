В Минпромторге сообщили о появлении подделок техники российских брендов

Ведущие российские бренды техники стали сталкиваться с подделками своей продукции, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

© Пресс-служба Минпромторга РФ

"Мы уже третий год как сталкиваемся с подделкой российской техники. То есть если раньше подделывали ведущие мировые бренды, то сейчас подделывают ведущие российские бренды. <...> Это точно нужно считать признанием работы всей отрасли", - сказал Шпак в эфире радио РБК.

По его словам, такие случаи были с мониторами, системными блоками, компьютерами и чипами.