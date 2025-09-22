Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям

Объем производства в российской отрасли микроэлектроники за последние пять лет удвоился и достиг 3,4 трлн рублей, несмотря на внешние санкции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что это стало возможным благодаря внутренним ресурсам и активному развитию собственных решений на фоне санкционного давления. По его словам, в текущем году ожидается превышение объема производства до 3,5 трлн рублей.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет довести выпуск продукции до 6,3 трлн рублей, что составит около 70% роста.

«Для всех нас теперь это ориентиры, исходя из которых предстоит выстраивать всю будущую работу. Важно, что для реализации предстоящих преобразований заложена хорошая основа», – заявил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что Россия продолжит углублять сотрудничество с Китаем и Белоруссией, реализуя совместные проекты в области радиоэлектронной продукции и других приоритетных направлениях. Он также отметил, что ежегодный форум «Микроэлектроника 2025» стал главной площадкой для диалога внутри отрасли.

Мишустин рассказал, что бюджет России предусматривает более 250 млрд рублей на развитие электроники на ближайшие три года. За предыдущую трехлетку в отрасль вложили свыше 300 млрд рублей, а в текущем году выделено более 100 млрд рублей. Премьер отметил стабильность финансового положения российских компаний благодаря госпрограммам поддержки, что позволяет им самостоятельно инвестировать в будущие разработки и расширение производственных мощностей.

Мишустин также предупредил, что для достижения технологического суверенитета России нельзя просто повторять шаги стран-лидеров в области микроэлектроники, подчеркнув необходимость собственного инновационного пути.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин посетил форум «Микроэлектроника-2025». Он осмотрел новейшие образцы микроэлектронной продукции ведущих российских компаний и образовательных центров.