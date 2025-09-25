В РФ перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы

В России перезапустили все автомобильные заводы, которые были оставлены западными компаниями. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В интервью телеканалу «Россия 24» он также отметил, что в стране уже выпускают автомобили «несколько крупных игроков из Китая», пришедшие с локализационными проектами.

«Это очень важно... для создания конкуренции, потому что выбор должен быть у потребителя между разными моделями», - подчеркнул министр.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что для снижения цен на автомобили Geely нужна глубокая локализация, чтобы эти машины стали российскими.