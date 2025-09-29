В России выпустят коллекцию одежды из кашемира под брендом Aurus

Коллекция одежды из кашемира под брендом Aurus поступит в продажу в следующем году, сообщила журналистам генеральный директор компании Aurus Collection Ольга Сушко в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".

На выставке ранее представили коллекцию одежды, обуви и сумок под брендом Aurus. В частности, была представлена мужская коллекция спортивной и casual-одежды, сумки и обувь из натуральной кожи. Также разрабатывается коллекция женской одежды.

"У нас есть под брендом Aurus Cashmere спортивная линейка, есть casual-линейка. Свободной продажи пока этого нет, мы выходим на рынок с кашемиром в следующем году", - рассказала Сушко.

Она уточнила, что производство одежды расположено в Москве.

Сумки под брендом Aurus уже можно приобрести в московском ЦУМе.

"У нас есть компания Aurus Collection, которая занимается кожгалантереей. Всю фурнитуру мы производим сами в России. Все проходит через пробирную палату, чтобы у нас невозможно было подделать. Мы представлены в ЦУМе", - отметила Сушко.

Согласно информации из каталога, цены на сумки варьируются от 400 тыс. до 2,6 млн рублей.

ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.