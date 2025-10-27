РФ до конца года импортозаместит 26 видов оборудования для СПГ-проектов

Россия до конца 2025 года полностью импортозаместит 26 видов критически важного оборудования для проектов по сжижению природного газа (СПГ).

Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"До конца 2025 года мы полностью импортозаместим 26 видов критически важного оборудования для СПГ-проектов. Речь о криогенных насосах, компрессорах и запорной арматуре. Это позволит реализовывать масштабные проекты по сжижению газа на полностью отечественной технологической базе", - сказал Цивилев.

Он также заметил, что российские нефтяные компании завершили испытания и готовятся к серийному производству комплексов для многоствольного заканчивания скважин.