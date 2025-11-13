Второй импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский слвершил второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 для сертификационных испытаний, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

© пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

"Здесь, в летно-испытательном и доводочном комплексе ПАО "Яковлев" Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения", - говорится в сообщении.

"Длительный перелет завершен успешно. Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком", - отметил командир экипажа Андрей Воропаев.

Время полета составило 6 часов 15 минут, он проходил на высоте около 11 тыс. м со скоростью 800 км/ч.

Как отмечает ОАК, скоро самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами.