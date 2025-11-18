Полностью импортозамещенные российские вертолеты вызвали интерес в Дубае

Более 850 образцов авиатехники представили предприятия России на международной авиакосмической выставке в Дубае.

В общей экспозиции представлены новые модели российских вертолетов различного назначения, передает «МИР 24».

«В данном регионе более 20% всего вертолетного парка – это вертолеты, которые были произведены на российских предприятиях, входящих в состав холдинга «Вертолеты России». В этом году для посетителей выставки мы показываем наши новые импортозамещенные модернизированные модели – вертолет «Ансат-М» и тяжелый вертолет Ка-32А11М. Данные машины полностью импортонезависимые, на них установлено российское оборудование, российские двигатели, российская авионика», — рассказал руководитель управления маркетинга холдинга «Вертолеты России» Дмитрий Зуйков.

В международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 принимают участие свыше 1500 производителей из 115 стран. По словам посетителей, особый интерес вызывает модернизированная противопожарная версия вертолета Ка-32А11М. Внимание привлекает и российское космическое оборудование, также представленное в экспозиции.