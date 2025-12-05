Якушев: завод «Автотор» помогает России завоевать технологический суверенитет

Завод "Автотор", расположенный в Калининградской области, решает вопросы импортозамещения и вносит вклад в укрепление технологического суверенитета России.

Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совфеда Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в регион.

"Здесь налажено производство электродвигателей, электромобилей. Если говорить о вкладе в развитие региона, то предприятие является основным налогоплательщиком. Здесь работают более 30 тысяч человек. А если говорить в целом о развитии российской экономики, то "Автотор" помогает решать вопросы импортозамещения. Предприятие совершило серьезный рывок вперед. В следующем году локализация будет еще выше. То есть, в том числе на этой площадке, решается поставленная президентом задача и завоевывается технологический суверенитет", - приводит пресс-служба "Единой России" цитату Якушева.

Вице-спикер Совфеда осмотрел цеха и ознакомился с работой новой роботизированной линии, которая дает возможность быстрой перенастройки под сварку различных моделей кузовов для автомобилей на одной платформе. Производительность линии составляет до 80 тыс. кузовов в год.

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей. Завод выпустил более 2,5 млн (свыше 200 моделей) автомобилей. Сейчас производятся и пассажирские автомобили, электромобили и машины собственного бренда. "Автотор" обеспечивает производственно-технологическую базу для реализации проектов, направленных на развитие электротранспорта в России, применения и наращивания передового опыта в этом направлении в Калининградской области. В производственный процесс на модернизированных мощностях окрасочного производства в режиме пусконаладки внедрены и протестированы лакокрасочные материалы российского производства, что повышает уровень импортозамещения и снижает зависимость от иностранных поставщиков.