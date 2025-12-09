Москва помогла производителю косметики в расширении производства

Столичный производитель косметики привлек льготный инвестиционный кредит для приобретения новых площадей благодаря содействию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город помогает привлекать инвестиции для локализации производства востребованной у жителей продукции. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства одна из ведущих столичных компаний по выпуску косметики получила инвестиционный кредит в размере около 800 миллионов рублей по льготной процентной ставке на приобретение готовой инфраструктуры», — рассказал Максим Ликсутов.

Новые линии предприятие разместит в промышленном технопарке Noman площадью более 13 тысяч квадратных метров, который строится на юге Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта.

«Компания приобретет свыше девяти тысяч квадратных метров и закупит 10 единиц специализированного оборудования. Реализация этого проекта позволит создать в косметической отрасли около 220 новых рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Фонд обеспечит компенсацию процентов по кредитному договору в размере 50 процентов от ключевой ставки Банка России. В 2025 году максимальный размер льготного инвестиционного кредита в Москве был увеличен с трех до пяти миллиардов рублей, а срок льготного кредитования — с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50 процентов от ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации.

Всего с 2022 года благодаря льготным инвестиционным кредитам московские предприятия привлекли более 280 миллиардов рублей на реализацию промышленных проектов. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.