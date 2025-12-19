Второй импортозамещенный МС-21 подтвердил высокие характеристики на испытаниях

Продолжаются испытания второго самолета российского производства МС-21.

Для обеспечения безопасности пассажиров перед эксплуатацией планируют провести больше 200 полетов, передает «МИР 24».

Олег Мутовин, летчик-испытатель ПАО «Яковлев»

«В процессе сертификационных испытаний мы летали в различных условиях: и погодных, и времени суток: днем, ночью, при низких температурах, при обледенении. Самолет себя показал хорошо практически во всех этих условиях. Сейчас самая главная задача – оценить работу систем самолета после импортозамещения системы».

МС-21 – гражданский самолет среднемагистрального класса. Он вмещает от 163 до 211 пассажиров. Лайнер имеет высокие летно-технические характеристики. При этом расходы на его эксплуатацию ниже, чем у аналогов.