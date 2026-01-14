Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики

Ozon готовится выйти в бьюти-сегмент с собственной торговой маркой. Головная структура маркетплейса — компания «Интернет решения» — уже подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Kix beauty в категории косметики, выяснили «Ведомости».

Представитель Ozon подтвердил, что под новым брендом в I квартале этого года планируется запуск линейки средств по уходу за телом, включая баттеры и кремы для ног.

Производство косметики будет организовано на мощностях российских партнеров. В Ozon отмечают, что сотрудничество с локальными фабриками позволит увеличить их загрузку и объемы выпуска. Продажи Kix beauty будут осуществляться исключительно на площадке маркетплейса.

Инвестиции в проект не раскрываются. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, запуск новой СТМ может обойтись примерно в 100 млн руб. Для Ozon дополнительным преимуществом на рынке станет контроль над ценообразованием и продвижением за счет собственной платформы.

Эксперты называют сегмент уходовой косметики перспективным: такая продукция отличается высокой оборачиваемостью, а потребители активно пробуют новинки. Рынок уходовой косметики продолжает расти: в 2025 году продажи в этом сегменте увеличивались на 25–30%, а средний чек в категориях парфюмерии и косметики вырос на 12–15%. При этом доля отечественных брендов на российском рынке косметики сохраняется на уровне 68%.