В Подмосковье построят уникальный автоматизированный хаб

Группа компаний "Ориентир" получила разрешение на строительство первого в стране автоматизированного склада высотой около 30 м.

Объект будет построен в Богородском округе Подмосковья, об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Общая площадь нового высотного логистического комплекса "Богослово" превысит 40 тыс. кв. м. Высота объекта будет сопоставима с высотой девятиэтажного дома. Это будет первый в России проект, реализованный по технологии AS/RS (Automated Storage and Retrieval System). Заказчиком комплекса выступает X5 Group", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что хаб будет построен в Богородском округе Подмосковья. В настоящее время ГК "Ориентир", реализующая проект, получила разрешение на строительство. Высота автоматизированного склада составит 30 м.

Как рассказали в министерстве, проект предусматривает использование полностью автоматизированной системы хранения и обработки грузов, чтобы сократить время складских операций за счет ускоренной обработки палет, повысить плотность хранения за счет размещения грузов на 25-30 уровнях, а также снизить операционные затраты и минимизировать участие персонала внутри склада. Дополнительно технология дает возможность наращивать объемы хранения без изменения занимаемой площади, а автоматизированный учет уменьшает вероятность ошибок и пересортицы. Система также предусматривает быструю подачу грузов к зонам выдачи.