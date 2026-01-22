На российский рынок могут выйти более 40 новых брендов

Свыше 40 новых брендов могут выйти на российский рынок в 2026 году, говорится в сообщении консалтинговой компании Nikoliers.

"По прогнозам компании, в 2026 году сохранятся аналогичные темпы выхода новых брендов - на текущий момент прогнозируется выход 45 новых брендов, в том числе 25 российских брендов. При этом возможен уход 16 брендов, большая часть которых - российские", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в 2025 году на российский рынок вышли 43 новых бренда, из которых 28 - российские, 15 - иностранные. По сравнению с 2024 годом количество новых брендов сократилось в 1,4 раза, при этом наиболее существенно темпы выхода замедлили иностранные бренды - 15 брендов в 2025 году против 28 в 2024 году.

Сокращение темпов выхода брендов объясняется тем, что ретейлеры перешли к стратегии более точечного открытия, более того, в сегменте торговой недвижимости по-прежнему сохраняется дефицит свободных площадей, особенно в топовых локациях, на фоне сдержанных объемов нового девелопмента, в результате чего бренды сталкиваются с проблемами при поиске площадей для открытия первых магазинов.

При этом количество ушедших брендов в 2025 году увеличилось в 2,3 раза - 27 в 2025 году против 12 в 2024 году. При этом большая часть покинувших рынок игроков - российские бренды (22 штуки). Это коснулось как крупных сетей, так и новых игроков.

Значительная доля закрытий приходится на проекты, возникшие в 2022-2023 годах, что объясняется типичным для стартапов 2-3-летним периодом, необходимым для отладки бизнес-процессов и достижения операционной безубыточности. По истечении этого срока некоторые проекты столкнулись с невозможностью построения устойчивой бизнес-модели.