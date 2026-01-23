В России зафиксирован рост числа производителей чая и кофе

По данным сервиса «Контур.Фокус», число производителей чая и кофе увеличилось на 7,7 % год к году. По состоянию на 1 декабря 2025 года в России зарегистрировано 1,37 тыс. компаний, основной вид деятельности которых — производство чая и кофе. Показатель вдвое выше среднего роста числа производителей продуктов питания — 2,94% за год (73,4 тыс. компаний). Об этом сообщает «Коммесрантъ».

Аналитики отмечают, что рост числа производителей чая и кофе происходит на фоне изменения структуры потребления: розничные продажи кофе сокращаются, тогда как продажи через кофейни продолжают расти. Согласно подсчетам специалистов из «Чек Индекса», в сентябре-ноябре 2025 года количество покупок снизилось на 4% год к году. Медианная стоимость пачки увеличилась на 13%, до 837 руб.

Больше всего спрос снизился на молотый кофе — на 11% год к году, продукция в капсулах потеряла 9% покупателей. В «Чек Индексе» отмечают, что давление на потребителей оказали «растущие несколько лет цены». При этом количество предлагающих кофе торговых точек сократилось на 6% год к году.

Производство кофе в России демонстрирует позитивную динамику: за январь–октябрь 2025 года объем достиг 72,8 тыс. тонн, что на 17,4 % больше, чем годом ранее. В то же время выпуск чая сократился почти на 9%.

Эксперты рынка подчеркивают, что низкий барьер входа в кофейное производство стимулирует открытие новых компаний, однако сегмент сталкивается с увеличением издержек и потенциальной консолидацией рынка в ближайшие годы. В результате некоторые игроки могут переключиться на более устойчивые бизнес-модели.

По данным «2ГИС», с января 2025 года по январь 2026-го число классических кофеен в Москве снизилось на 12%, до 2,5 тыс. заведений. Количество точек с кофе навынос выросло на 5%, до 4,1 тыс.