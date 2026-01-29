В России назвали SJ-100 лучшим в мире стоместным самолетом

Российский SJ-100, импортозамещенная версия SSJ-100, является лучшим в мире предложением в сегменте самолетов вместимостью 100 мест. Об этом на полях выставки Wings India 2026 в индийском Хайдарабаде рассказал директор программы SuperJet Александр Долотовский, передает РИА Новости.

По его словам, лайнер спроектирован специально для использования на региональных рынках, поэтому индийские партнеры проявляют серьезный интерес к взаимодействию.

«Мы предлагаем им уникальный самолет, который полностью не зависит от западных санкций», — подчеркнул Долотовский.

Он также добавил, что согласие России локализовать производство лайнера на территории Индии силами Hindustan Aeronautics Limited (HAL) позволит стране войти в число производителей гражданской авиационной техники, где она до сих пор была представлена очень ограниченно.

К концу января сертификации самолета SJ-100 и отечественного двигателя к нему ПД-8 не завершены. Объединенная двигателестроительная корпорация обещает довести до конца работы по ПД-8 к осени 2026 года.

Однако эксперты считают, что если сертификация состоится до конца года, то это можно будет считать большой удачей. По словам основателя сервиса безопасности полетов RunAvia Андрея Патраков, даже у лидеров мирового рынка вывод на рынок нового двигателя занимает около десяти лет, а разработка ПД-8 началась в 2019 году.

Россия создавала самолет Sukhoi Superjet 100 с сотрудничестве с иностранными производителями, в том числе в области двигателей, в расчете на экспортные рынки. В 2020 году иностранные перевозчики отказались от его эксплуатации из-за проблем с обслуживанием. В результате все выпущенные борта используются в России. По оценке главы Росавиации Дмитрия Ядрова, к 2030 году их полеты придется приостановить из-за отсутствия иностранных комплектующих.