Закупки российских серверов за год выросли почти вдвое

Российский рынок серверов и систем хранения данных (СХД) в 2025 году составил 280 млрд рублей с учетом НДС — из них 200 млрд рублей пришлось на второе полугодие. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на производителя электроники Yadro (входит в «Икс холдинг»).

В результате, закупки серверов выросли в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом, когда, по данным производителя электроники Fplus, они составляли 155 млрд рублей.

Наибольшая часть рынка – около 55–60% от суммы – пришлась на закупки для государственных и муниципальных нужд (по № 44-ФЗ), а также для госкомпаний и естественных монополий (по 223-ФЗ). Российские сервера используются в госинформсистемах, банках, критически важных объектах инфраструктуры, дата-центрах и т. д., чтобы обрабатывать и хранить большие массивы данных.

Заметный рост рынка зафиксировала и поисково-аналитическая система по управлению закупками «Тендерплан». Во втором полугодии 2025 года было размещено госзакупок на 72,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом их число немного сократилось, с 5819 до 5308. Среди заказов была и иностранная техника, отметили в «Тендерплане».

В реальности рост рынка в деньгах отражает лишь увеличение стоимости устройств, в то время как количество поставляемых серверов гораздо меньше, объяснили в Fplus. В частности, с августа 2025 года начали сильно расти цены на память, в некоторых случаях в 16 раз. При этом на память может приходиться до двух третей себестоимости современных серверов. Кроме того, российские вендоры стали собирать серверы с дорогими иностранными графическими процессорами (GPU), отмечает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник.

Лидером по продажам для госструктур и госпредприятий стал Yadro: компанию указали в закупках в сумме на 7 млрд рублей. В это же время объем целевых закупок продукции у Depo увеличился с 603 млн до 1,5 млрд рублей, а «Аквариуса» — до 3,1 млрд рублей. В то же время покупки оборудования у «Аэродиска» упали более чем вдвое — до 886,2 млн рублей.

Стоит отметить, что во многих заказах поставщика не раскрывают. Одновременно с этим в открытых закупках снижается доля иностранных вендоров, отметили в «Тендерплане». Это вызвано регуляторными требованиями, объяснил представитель Yadro. Среди иностранных брендов только китайская Lenovo показала двукратный рост (до 1,2 млрд рублей), а закупки от американской IBM сократились почти вдвое (до 638,9 млн рублей).

«Ведомости» направили запросы в Depo, «Аэродиск» и «Аквариус».