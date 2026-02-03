Московские производители косметики и парфюмерии нарастили производство

Столичные промышленники создают широкую линейку товаров народного потребления и постоянно расширяют ассортимент. С января по ноябрь 2025 года выпуск моющей продукции, парфюмерной и косметической продукции в Москве увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— Сегодня в городе работает более 40 предприятий косметической отрасли, на которых трудятся свыше четырех тысяч человек. За 11 месяцев 2025 года производство мыла, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерии и косметики выросло более чем на четверть — на 25,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, в два раза больше выпускали моющей продукции, превысив 69 тысяч тонн, на треть — товаров для ухода за кожей и макияжа, объемом более 123 тысяч тонн, — отметил Анатолий Гарбузов.

В столице активно развиваются авторские бренды, например, Empire Zone. В ассортименте — нишевые духи, гидролаты, ароматы для дома, а также уход для волос и тела. В 2025 году компания нарастила объемы выпуска в полтора раза по сравнению с предыдущим годом.

— Когда мы придумывали бренд, нашим девизом стала фраза «Меняй состояние от обладания прекрасным», ведь многие структуры обонятельного мозга тесно связаны с лимбической системой, отвечающей за память и формирование эмоций, ощущений и воспоминаний. Особым спросом среди клиентов пользовались духи Love и «Букет невесты». Кроме того, чаще покупали средство «два в одном» — шампунь и бальзам, в составе которого уникальная формула для роста волос, основанная на большом количестве экстрактов имбиря, каштана и льна», — рассказала автор проекта Тата Кальницкая.

Еще один столичный производитель VDOHNI также создает нишевую продукцию. Основательница Полина Казакова, прошедшая обучение в Грасском институте парфюмерии в 2018 году, создала собственный бренд и активно сотрудничает с другими компаниями в роли независимого эксперта по отдушкам. В конце 2025 года удалось масштабироваться, и выйти на онлайн-площадку еще одного российского косметического ретейлера, а также создать и выпустить на рынок седьмой аромат в линейке. Ароматы представлены и за рубежом — в Республике Беларусь и Казахстане.

Рост и технологическое развитие в 2025 году продемонстрировала московская компания Thai Traditions — производитель профессиональной косметики для массажа и СПА. В прошлом году предприятие запустило первую в России линейку B2B-косметики для тела с пребиотическим эффектом. Запуск новинки потребовал расширения производственного цикла и внедрения дополнительных этапов контроля стабильности формул, что позволило обеспечить серийный выпуск продукции. В 2025 году увеличили поставки в регионы и страны СНГ.