На маркетплейсах и в офлайне вырос спрос на российскую косметику

Тренд этого зимнего сезона - усиление позиций отечественных бьюти-марок. Как рассказали "РГ" в "Золотом яблоке", в новогодний период доля российских брендов в выручке составила 20%. Высока доля отечественных брендов в натуральной косметике, уверенно держится уход. При этом быстрее всего доля российских брендов росла в таких категориях, как уход за волосами и биологически активные добавки (БАДы).

Средний чек на российские товары в праздничный период вырос на 9%, на импортные - на 12%, отметили в пресс-службе Wildberries & Russ. При этом в натуральном выражении доля российских товаров достигла 75%. Продажи декоративной косметики российского производства выросли на 9%, а зарубежного даже незначительно снизились. Продажи уходовой косметики, как российской, так и импортной, выросли одинаково - на 17% по общей сумме продаж, добавили представители маркетплейса.

На Ozon в бьюти-сегменте количество совершенных покупок почти удвоилось, а оборот увеличился в полтора раза, рассказали в пресс-службе онлайн-платформы. По категориям товары показали разную динамику: уходовая косметика выросла на 50%, декоративная в 1,7 раза, а парфюмерия на 49%. При этом наиболее заметный рост наблюдался в сегменте декоративной косметики для губ, где продажи увеличились почти в 2 раза.

На Lamoda в первые недели января текущего года продажи показали ровный рост в 10% год к году, заявила директор департамента по закупкам и развитию категорий товаров красота и товары для дома Ксения Медведева. Наиболее заметный рост показали уходовые категории для ежедневной рутины и домашнего spa. В частности, вырос спрос на уход за полостью рта и кожей рук, а также на гаджеты и массажеры.

А вот производителей покупатели предпочли иностранных.

"Среди брендов уходовой косметики 11% прибавил Bioderma, по 40% - L'Occitane и Missha. В уходе за волосами сильную динамику продемонстрировали премиальные бренды Kevin Murphy и Oribe. Рост составил 74% и 188% соответственно. В парфюмерии наиболее заметный рост год к году в 67% показал бренд Kenzo", - отметила Ксения Медведева.

В "Золотом яблоке" главным драйвером по выручке в праздники стала декоративная косметика масс-маркет сегмента: категория выросла примерно на 28% и усилила свою долю в структуре продаж.