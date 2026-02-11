Крупные косметические сети активно развиваются в России

Несмотря на общее сокращение числа магазинов косметики и парфюмерии на 4% с начала 2024 года, крупные игроки рынка продолжают активно расширять сети. «Лэтуаль», «Золотое яблоко» и «Улыбка радуги» открывают новые точки в России и за рубежом, тогда как многие другие ретейлеры оптимизируют портфели и закрывают убыточные площадки, сообщают «Ведомости».

«Лэтуаль» в прошлом году открыла 13 новых магазинов — восемь в городах России, четыре в Белоруссии и один в ОАЭ. Теперь у сети 933 точки.

«Золотое яблоко» за этот же период увеличило свой портфель на семь точек (до 50). У «Иль де ботэ» за прошедший год появилось лишь две новые площадки (всего их 63).

Особенно заметную динамику показывает формат дрогери. Так, «Улыбка радуги» за год запустила около 400 магазинов, доведя их количество до 2 тыс.

Онлайн-продажи занимают значительную долю в обороте косметических сетей — у ряда игроков на них приходится более половины выручки. Средний чек в онлайне, как правило, выше, чем в офлайне.

При этом и офлайн-магазины остаются востребованными как площадки для тестирования продукции и консультаций. Кроме того, покупатели нередко опасаются подделок на маркетплейсах, что поддерживает интерес к специализированным сетям. Дополнительным фактором роста называют «эффект губной помады» — в условиях экономической неопределенности потребители чаще выбирают небольшие покупки, приносящие эмоциональное удовлетворение.

Fashion-ретейл, напротив, сокращается — значительная часть закрытий в торговых центрах пришлась на магазины одежды и обуви. Эксперты объясняют это стабильным и более предсказуемым спросом на косметику.