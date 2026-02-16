В Москве построят Центр инноваций и импортозамещения

В районе Щербинка, на ул. Сосновая, построят промышленный комплекс из двух корпусов, соответствующие разрешения оформил комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

«Комитет выдал разрешения на строительство двух зданий высотой четыре и пять этажей, общая площадь каждого будет превышать 12 тыс. кв. м. В них планируется разместить Центр инноваций и импортозамещения. Специалисты «Контроля Москвы» будут проверять ход работ на всех этапах», – приводятся в сообщении слова Слободчикова.

Уточняется, что объекты будут построены в рамках масштабного инвестиционного проекта, а также городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), которая реализуется с 2020 года и на сегодняшний день уже охватила все административные округа столицы.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, которого цитирует пресс-служба, программа МПТ – один из эффективных инструментов для сбалансированного развития городской инфраструктуры.

«В рамках программы в разных районах столицы появляются новые производства, бизнес-центры и социальные объекты, которые становятся новыми точками притяжения и дают дополнительные рабочие места. Так, одним из объектов станет Центр инноваций, куда смогут трудоустроиться более 230 человек», – пояснил он.

Отмечается, что механизм масштабных инвестиционных проектов реализуется в столице c 2016 года во всех ее округах.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, которые приводятся в материале, сотрудничество города с инвесторами в рамках МаИП приносит взаимную выгоду: компании получают возможность для реализации своих бизнес-планов в столице, а город – новые рабочие места, развитие экономической и социальной инфраструктур. «Для строительства Центра инноваций и импортозамещения город выделил инвестору в Новомосковском административном округе два земельных участка площадью 0,8 и 1,5 га. Договоры аренды были заключены в октябре 2025 года сроком на пять лет», – добавила она.

Так, внутреннее пространство разделят на технологические блоки, в которых предусмотрены научно-исследовательские помещения, проектные бюро и вспомогательные пространства – комнаты для приема пищи, раздевалки и душевые. Здания адаптируют для маломобильных групп населения. Помимо этого, здесь оборудуют административно-хозяйственные и технические зоны.

Также территорию вокруг комплекса благоустроят: на участке запланировано устройство проездов, тротуаров, плоскостных стоянок для автомобилей. Кроме того, специалисты разместят малые архитектурные формы, уложат газоны, выполнят установку ограждения и наружного освещения.

При этом в отделке фасадов запроектированы штукатурка и сэндвич-панели в темных графитовых и светлых нейтральных оттенках. Акцентные элементы в теплой цветовой гамме выделят оконные проемы.

Председатель Мосгосстройнадзора рассказал, что в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству производственных объектов.