Итоги импортозамещения: от Суперджета и МС-21 до цифрового контура

Россия создает не только лайнеры, но и полный цифровой контур для их производства. Прорывные решения представят на конференции «АВИАЦИФРА’2026»

Импортозамещение в авиации: от деталей до цифровых решений

Обеспечение технологического суверенитета в авиастроении стало для России стратегическим императивом. В условиях внешних ограничений отрасль осуществляет масштабную программу по замене зарубежных комплектующих, материалов и технологий отечественными аналогами. Этот процесс охватывает все уровни — от создания критических систем самолетов до развития наземной инфраструктуры.

Достижения и планы в ключевых проектах

Программа импортозамещения Суперджета, начавшаяся в конце 2019 года, сейчас находится в стадии завершения сертификационных испытаний. В ее рамках проведено импортозамещение всех бортовых систем и маршевой силовой установки. Сформирована новая промышленная кооперация из более чем 140 предприятий-поставщиков первого уровня, построено свыше 60 новых стендов. В летных испытаниях участвуют два полностью новых импортозамещенных прототипа и один самолет, ремоторизованный на двигатели ПД-8.

Параллельно с сертификацией запущено серийное производство: 24 серийных самолета в разной степени готовности находятся на конвейере в Комсомольске-на-Амуре. Первый серийный самолет поднялся в воздух в начале сентября 2025 года, а в конце января 2026 года состоялась мировая премьера импортозамещенного Суперджета на выставке Wings India в Хайдарабаде.

Суперджет — первый пассажирский самолет, полностью разработанный в России после распада СССР. Он спроектирован в цифровой среде и производится с широким использованием цифровых технологий. В России эксплуатируется порядка 160 самолетов базовой конфигурации, обеспечивающих более 10% годового пассажиропотока. Общий налет парка превысил 2 000 000 часов.

По словам Александра Викторовича Долотовского, заместителя управляющего директора — директора филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты», ключевой вызов сегодня — обеспечение высоких показателей эффективности, соблюдение сроков и бюджета программ.

«Использование современных инструментов моделеориентированного системного подхода открывает новые возможности для разработки и производства гражданской авиационной техники с обеспечением гарантии качества разработки и достижением целевой стоимости жизненного цикла», — подчеркивает он.

Госкорпорация «Ростех» достигла значительных успехов в программе импортозамещения перспективного авиалайнера МС-21. В настоящее время полностью освоено производство более 70 жизненно важных систем, а в кооперацию вовлечено свыше 200 российских предприятий. Дорожная карта на 2025-2026 годы включает поставки первых полностью локализованных машин, выход на темп выпуска 36 самолетов в год и полный переход на отечественные комплектующие. В перспективе до 2030 года авиакомпаниям планируется поставить не менее 270 таких лайнеров.

Параллельно развивается и вспомогательная инфраструктура. Холдинг «Высокоточные комплексы» представил первый российский телетрап, адаптированный ко всем типам воздушных судов и отечественным климатическим условиям. Это оборудование с системой обогрева и регулировки не только повышает пассажирский комфорт и безопасность, но и снижает эксплуатационную зависимость аэропортов от иностранных поставщиков.

Цифровой вектор

Однако современное импортозамещение — это не только «железо». Успех долгосрочных программ напрямую зависит от внедрения передовых IT-решений, обеспечивающих эффективность проектирования, производства и жизненного цикла авиатехники.

Ключевой площадкой для формирования этой цифровой повестки станет вторая ежегодная отраслевая конференция «АВИАЦИФРА’2026», которая пройдет 19–20 марта в Санкт-Петербурге. Мероприятие выступает практической международной площадкой для диалога между IT-специалистами и их заказчиками из авиастроительных корпораций, авиакомпаний, аэропортов и органов власти.

Именно на таких площадках будет вырабатываться комплексный подход к технологическому суверенитету, где создание отечественных деталей и систем будет неразрывно связано с внедрением российских цифровых инструментов: систем автоматизированного проектирования, инженерного анализа, управления жизненным циклом изделий и «цифровых двойников».

Таким образом, путь к независимости авиационной отрасли проходит по двум параллельным направлениям: создание собственной производственно-технологической базы и одновременное построение целостной отечественной цифровой экосистемы, способной обеспечить ее опережающее развитие.