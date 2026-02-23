Прошел первый полет нового образца самолета «Байкал»

Пятый образец самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 выполнил первый полет. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Пятый опытный образец ЛМС-901 «Байкал» (третий летный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО «УЗГА». <...> Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полет длился десять минут, борт набрал высоту 300 метров, его скорость составила 190 километров в час.

В конце декабря прошлого года авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что перспективы у машины масштабные. Специалист напомнил, что аналогичный «Байкалу» «Кукурузник» Ан-2 был самым массовым самолетом в СССР. Та же востребованность будет и у «Байкала». По мнению Гусарова, борт должен быть дешевый, но надежный. Неприхотливый, как Ан-2, но современный, с теплым салоном, с большей дальностью полета, более экономичный.

