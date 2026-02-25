Российские косметические бренды заняли уже 70% рынка, рассказала председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН.

В прошлом году спрос на зарубежную парфюмерию в России резко ускорился: количество заказов в этой категории выросло на 80%, следует из подсчетов CDEK.Shopping. При этом в уходовой косметике потребители все чаще выбирают отечественные бренды. В «Золотом яблоке» отмечают, что в парфюмерии по-прежнему доминирует Франция (около 55% импортных продаж), а на российские марки приходится только 3%, пишет «Коммерсант». Дычева описала ситуацию в целом на рынке косметики.

«Надо понимать, что российскую косметику сейчас покупают не из-за недостатка зарубежной. Она действительно качественная. У нас есть интересные бренды, которые хорошо создают продукт и хорошо его продвигают. Это не вопрос замещения, потому что нет других аналогов, они есть. У нас сегодня активно представлены Корея, Индия, Китай, Иран. Итальянские, французские и немецкие бренды тоже остаются на рынке. Российские производители очень сильны в средствах по уходу за кожей, в средствах по уходу за волосами, в средствах для душа. Можно смело говорить, что 70% рынка отечественные производители уже заняли. С парфюмерией так сложилось исторически, и это более сложное производство», - отметила она.

В России выстроена система тестирований и исследований косметической продукции, которая позволяет получить знак о качестве, и проходят ее менее половины тех, кто подал заявку. Об этом в пресс-центре НСН рассказала основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич.