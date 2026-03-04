Минпромторг предложил оценить уровень локализации камер и регистраторов

Минпромторг предложил ввести балльную систему для видеокамер и видеорегистраторов, производимых на территории России. Соответствующий проект разработан и размещен ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается установить перечень технологических операций и комплектующих, применяющихся при производстве видеокамер и видеорегистраторов, и определить минимальные значения количества баллов для подтверждения "российского происхождения". Так, для производства камер и видеорегистраторов с 1 января 2027 года необходимо набирать не менее 50 баллов, с 1 января 2028 года - не менее 60 баллов, с 1 января 2030 года - не менее 80 баллов. Баллы будут начисляться за такие процессы, как сборка и монтаж элементов электронной компонентной базы на системную печатную плату, юстировка и настройка оптической системы, сборка и монтаж элементов электронной компонентной базы на печатную плату видеосенсора и др. Различные варианты начисления баллов позволят производителям видеокамер и видеорегистраторов выбирать наиболее предпочтительный путь включения продукции в реестр с учетом возможности выполнить те или иные требования, исходя из освоенных технологических операций.

Как отмечается в тексте пояснительной записки, сегодня основными игроками на рынке видеокамер являются такие компании, как ООО "НПП Бевард", ООО "Байтэрг", ООО "Випакс+", ООО "НИЦ "Технологии", ООО "Релион", ООО "РЭД Дистрибьюшн", АО "Эридан", ООО ТД "АльфаКом СБ", ООО "Кьютэк", ООО "Системные интеграции", ООО "Электра" и АО RVi Group.

По итогам 2024 года продажи камер видеонаблюдения в России в натуральном выражении составили около 6 млн единиц. Это примерно на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда поставки оценивались в 6,2 млн штук. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании BusinesStat, которые были опубликованы летом 2025 года.

Производители в целом позитивно оценивают предлагаемые нововведения, говорит управляющий НПО "ВЗОР" Дмитрий Проданов.

"Мы как одни из производителей видеокамер, которые включены в реестр российского ПО, не видим сложностей в введении балльной системы оценки локализации производства видеокамер. Более того, даже приветствуем и хотим, чтобы это были реальные меры по стимулированию собственного отечественного производства. Без поддержки государства в части ужесточения требований по импортозамещению наладить подобное производство невозможно. Наши камеры производятся на территории России, а ПО полностью разрабатывается нашими, отечественными, специалистами. Эти решения особенно конкурентны в нише камер со встроенным процессингом. У нас уникальные камеры с мощным вычислительным блоком, включая нейроускоритель и глубоким архивом до 8ТБ",- сообщил Проданов.

Эксперты приветствуют появление балльной системы для видеокамер и видеорегистраторов, однако отмечают, что сегодня в России крайне низкий уровень локализации производства такой техники. До 2022 года основными игроками были зарубежные производители, преимущественно китайские.

"Бальная система для видеокамер и видеорегистраторов - это хорошее начинание, но у нас сейчас де-факто нет сильных производителей. Компонентная база вся не наша, то есть, по сути, на нашей стороне сегодня производятся корпуса", - говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Разработка балльной системы ведется с 2021 года. Система призвана стимулировать увеличение степени локализации и предусматривает ежегодное повышение "проходного" балла для признания продукции российской. На сегодняшний день балльная система введена для вычислительной техники, радиоэлектроники, автопрома и ряда других отраслей промышленности.