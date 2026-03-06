Московская компания увеличила производство ягодного пюре

Предприятие специализируется на заготовке, очистке и переработке лесных ягод, собранных в Карелии. Их измельчают, размораживают, варят пюре и фасуют. Оптимизация этого участка стала особенно актуальной на фоне роста заказов и высокой загрузки производства, которое обеспечивает более половины выручки компании.

С помощью столичных экспертов федерального проекта на предприятии пересмотрели организацию работы: наладили регулярный контроль за выпуском продукции, упростили и закрепили порядок выполнения операций, организовали эффективное рабочее пространство и оптимизировали хранение готовой продукции. Кроме того, скорректировали режимы подготовки и нагрева ягодного сырья, а также контроль за использованием воды. Это позволило сократить лишние действия, уменьшить потери времени и снизить количество брака.

В результате выпуск ягодного пюре на пилотном участке вырос на 14 процентов: за одну рабочую смену бригада из пяти человек изготавливает 1,6 тонны продукции вместо прежних 1,4 тонны. Время производства — от поступления ягод со склада до передачи готового пюре на хранение — сократилось на 12 процентов: с 10 часов 32 минут до 9 часов 18 минут. Объем незавершенного производства снизился на 76 процентов, а экономический эффект компании от участия в федеральном проекте превысил 62 миллиона рублей.

Для закрепления достигнутых результатов компания планирует распространить внедренные практики на другие участки производства. Для этой работы 15 сотрудников обучены бережливым технологиям, двое сертифицированы в качестве инструкторов, еще два прошли обучение на онлайн-платформе «производительность.рф».В 2022–2024 годах в Москве за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект «Производительность труда». С 2025 года московские компании продолжают повышать производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»).

Как сообщил Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий. Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».