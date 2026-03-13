В России утвердят ГОСТ на отечественные игристые вина

В РФ введут ГОСТ на российские игристые вина. Об этом 10 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве отметили, что несколько национальных стандартов сейчас находятся на завершающей стадии разработки. В частности, экспертное обсуждение и подготовку к утверждению проходит стандарт под названием «Вина игристые российские. Общие технические условия».

Разработка новых стандартов, а также актуализация действующих, позволяют формировать комплексную систему требований, которые обеспечивают контроль качества винодельческой продукции на всех этапах ее производства.

На данный момент в РФ действует единый стандарт для всех типов игристых вин. Данный документ был введен в действие в 2017 году. Там, в частности, отмечается, что такие напитки подразделяют на игристые вина, игристые жемчужные вина, а также игристые вина традиционного наименования. Кроме того, игристые вина в зависимости от массовой концентрации сахаров подразделяют на брют, экстра брют, сухие, полусухие, полусладкие, сладкие. По цвету эти вина подразделяют на белые, розовые и красные. Между тем игристые вина (кроме игристых вин традиционного наименования) в зависимости от категории могут быть географического наименования, с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

В ГОСТе говорится также, что эти вина производят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям для игристых вин конкретного наименования с соблюдением требований, или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Ранее сообщалось, что с января 2027 года в России появится новый ГОСТ на энергетики. Новый документ, в частности, лимитирует содержание тонизирующих веществ. В Росстандарте подчеркнули, что основная задача ГОСТа — установить четкие и жесткие требования к составу и характеристикам таких напитков.