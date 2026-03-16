Wildberries и Russ выделят 1 млрд рублей на поддержку российских производителей обуви

Wildberries и Russ (РВБ) вложат 1 млрд рублей в поддержку российских производителей обуви. Пилотный проект запущен вместе с Минпромторгом и рассчитан на год, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Участвуют 12 крупных фабрик с опытом работы на маркетплейсе — их отобрало министерство. Задача — найти реальные рычаги поддержки, которые помогут сохранить и развить производство в стране, а не просто поднять продажи. По итогам эксперимента программу расширят.

В РВБ объяснили, что производственный цикл длинный, оборудование и персонал требуют вложений, поэтому площадка берет на себя часть инфляционных рисков. Поддержку будут выстраивать снизу вверх — от малого бизнеса к крупному.

По итогам пилота проведут анализ эффективности и подготовят полноценную программу поддержки. В компании подчеркнули, что инвестиции в оборудование, персонал и материалы требуют значительных вложений из-за длительного производственного цикла, поэтому РВБ создает условия для системного роста отечественного бизнеса.