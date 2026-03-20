Собянин рассказал, какие продукты питания производят в Москве

Москва является историческим центром отечественной пищевой промышленности, и сегодня она продолжает лидировать в этой сфере. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

В мегаполисе производят почти все основные категории продуктов, включая молочные, мясные, рыбные, хлеб, кондитерские изделия, а также детское и лечебное питание. Помимо этого, делают йогурты, творог, свежую выпечку, шоколадные конфеты и готовые наборы еды.

"Столичные заводы и фабрики выпускают каждую шестую тонну хлебобулочных изделий в стране, каждую восьмую тонну колбасы и каждую шестнадцатую тонну шоколада и кондитерских изделий", – обратил внимание мэр.

Всего в городе действует около 360 пищевых предприятий, на которых трудятся 65 тысяч человек. Наиболее развитым направлением является производство кондитерских изделий: более 110 фабрик специализируются на выпуске конфет, шоколада и других сладостей.

На втором месте по объему находятся хлебозаводы и пекарни – эта ниша включает свыше 100 заводов, а на третьем месте расположились мясоперерабатывающие комбинаты. Данную продукцию выдают около 40 производств.

Пищевая промышленность Москвы демонстрирует устойчивый рост, продолжил градоначальник. В 2025 году оборот столичных производителей в сопоставимых ценах достиг 970,6 миллиарда рублей, что оказалось на 12,3% больше прошлогодних значений.

Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря признанию пищевой отрасли одной из приоритетных в стратегии развития промышленности мегаполиса.

"Практическое следствие этого решения – поддержка развития инфраструктуры пищевых производств", – пояснил глава города.

Например, в Краснопахорском районе ТиНАО власти начали создавать крупный пищевой кластер для объединения предприятий хлебопекарной, рыбоперерабатывающей, мясоперерабатывающей и других профильных отраслей.

Ожидается, что общая площадь промышленных объектов превысит 800 тысяч "квадратов", а новые предприятия обеспечат более 13 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в конце прошлого года на западе Москвы в рамках программы стимулирования создания рабочих мест был открыт первый пищевой технопарк "Рябиновая, 44", разработанный девелопером RBNA. На его базе уже начали работу два резидента.

Один из них – компания "Верона капитал" – запустил фабрику-кухню для школьного питания. "Рыбная мануфактура", являющаяся вторым резидентом, начала выпускать рыбные блюда и морепродукты для ресторанов и магазинов.

По словам мэра, технопарк имеет потенциал для создания более 300 рабочих мест в будущем.

Не менее сильную поддержку правительство города оказывает предприятиям отрасли в расширении и модернизировании производства.

Например, с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства около 20 компаний пищевой отрасли привлекли инвестиции на общую сумму почти 30 миллиардов рублей. В их число вошли производители мясных, рыбных, хлебобулочных изделий и готовых блюд. Эти средства компании направляют на увеличение производственных мощностей и расширение ассортимента.

Еще 19 предприятий, занимающихся выпуском продуктов питания, имеют статус промышленного комплекса, что предоставляет им значительные налоговые послабления. Среди них такие известные кондитерские холдинги, как "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн Бабаевский".

Особое внимание столичные власти уделяют помощи в выходе на новые рынки. В частности, компания "Русский рыбный мир" благодаря Центру поддержки экспорта "Моспром" успешно представила свою продукцию странам Ближнего Востока и Северной Африки. Это позволило предприятию установить новые деловые связи и расширить географию поставок.

В свою очередь, предприятие мясной промышленности "ЭЛИТГРУПП", специализирующееся на производстве мясных изделий и снеков, получило современный производственно-логистический комплекс, а также недавно завершило строительство второй очереди производства.

"Для реализации проекта город оказал предприятию существенную поддержку, предоставив земельный участок без торгов по льготной ставке – всего рубль в год", – подметил градоначальник.

Рассказал глава города и о компании "Амидис Групп", известной производством полезных снеков, в которых орехи и сухофрукты сочетаются с натуральными специями. В настоящее время, по его словам, фирма планирует запуск новой линейки сладких продуктов.

В прошлом году предприятие провело модернизацию производственных мощностей, закупив оборудование для купажирования. Город компенсировал 35% стоимости техники, подчеркнул Собянин.

Вместе с тем помощь Московского экспортного центра поспособствовала получению комбинатом "Очаково", являющимся ведущим производителем напитков в стране, доступа к международным выставкам, бизнес-миссиям за рубежом, консультациям и инструментам для продвижения своей продукции.

Все это помогло компании наладить поставки в 60 регионов России и более чем в 30 стран мира, включая Китай, ОАЭ, страны СНГ, Персидского залива и другие.

Упомянул мэр и резидента Фонда "Сколково" и Московского инновационного кластера – компанию "АртВкус". Она выпустила линейку напитков на основе молочной сыворотки под торговой маркой "ЭКОНАД", которые позиционируются как альтернатива традиционным сладким напиткам.

Благодаря поддержке со стороны институтов развития удалось значительно ускорить вывод продукта на рынок, внедрить технологию глубокой переработки сыворотки и начать реализацию стратегического проекта "СывороткаPRO". Этот проект предполагает создание первого в России завода полного цикла, который будет выпускать сывороточные ингредиенты и обеспечит импортозамещение до 80% таких компонентов.

За прошедший год объемы производства компании увеличились на 340%. В рамках участия в проекте по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве" бренд "ЭКОНАД" получит ряд бесплатных мер поддержки от города, включая участие в отраслевых выставках, городских сезонных инициативах, а также информационную поддержку через специальные проекты в СМИ и наружную рекламу.

Еще одним из значимых социальных проектов стал офсетный контракт с крупнейшими производителями молочной продукции – Лианозовским и Царицынским молочными комбинатами. Соглашение предусматривает поставку детского питания для молочно-раздаточных пунктов.

Столичные предприятия прошли масштабную модернизацию, продолжил глава города. Были обновлены производственные линии, расширился ассортимент продукции, включая функциональный высокобелковый напиток. Производство отборного молока, в свою очередь, было возобновлено, а ассортимент питьевых йогуртов и молочных коктейлей возрос.

"Пищевая промышленность Москвы демонстрирует устойчивый рост и динамичное развитие. Благодаря комплексной поддержке города – от льгот и субсидий до создания инфраструктуры – московские производители расширяют ассортимент, наращивают объемы и успешно конкурируют как на внутреннем, так и на внешнем рынках", – подытожил Собянин.

