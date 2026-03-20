Ароматы о России и детстве: как в Москве развиваются парфюмерные компании

21 марта ежегодно отмечается Всемирный день парфюмерии. В городе создаются бренды, в ассортименте которых представлены нишевые духи, гидролаты, ароматы для дома. В 2025 году московские производители нарастили выпуск парфюмерии и косметики почти на треть по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— В 2025 году производство косметических и парфюмерных средств в столице выросло почти на треть — на 32 процента по сравнению с 2024 годом. В московской индустрии красоты работает более 40 промышленных компаний, где трудятся свыше четырех тысяч человек. За 2025 год они произвели семь тысяч флаконов, — рассказал Анатолий Гарбузов.

Разработкой авторских ароматов, посвященных регионам России, занимается бренд Aurora Borealis. Их создают члены и эксперты «Парфюмерного клуба России», работающие более 20 лет над развитием отраслевой культуры. В Москве у предприятия есть собственная лаборатория по созданию и отбору формул. В 2025 году оно выпустило два новых продукта, обновила дизайн и перевыпустила еще два парфюма из первой коллекции 2022 года. Год к году производство выросло в три раза.

Также авторскую парфюмерию в городе выпускает компания Empire Zone. В марте 2026 года у нее появился флагманский магазин в Санкт-Петербурге на месте деревянного Зимнего дворца. За год это уже третье открытое пространство. В линейке в честь запуска бутика появился новый аромат Mom’s Secret с запахом зеленого чая, ириса и сирени, который переносит в детство.

Нишевые парфюмы разрабатывает и московский производитель VDOHNI. В ароматах используются ингредиенты со всего мира: например, мадагаскарская ваниль или эфирное масло ветивера с индонезийского острова Ява. Продукция востребована в России и за рубежом.