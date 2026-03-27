Мишустин: объем продаж софта РФ в 2025 году достиг почти 2,5 трлн рублей

Объемы продаж российского софта и услуг, связанных с его разработкой, достигли почти 2,5 трлн рублей.

Об этом в рамках пленарной сессии международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Объемы продаж российского софта и услуг, связанных с разработкой, достигли в прошлом году практически двух с половиной триллионов рублей, прибавив пятую часть год к году", - сказал он.

В свою очередь рынок промышленного ПО, как отметил премьер-министр, вырос до уровня порядка 50 млрд рублей.

По его словам, все такие решения могут стать основой и для цифровой трансформации отраслей экономик государств ЕАЭС.

"Россия готова делиться самыми современными наработками с нашими ближайшими соседями", - добавил он.

Мишустин также отметили, что талантливые инженеры, разработчики и аналитики данных являются главным капиталом ИТ-сектора и именно благодаря им Россия смогла ускорить замещение зарубежных решений после ухода иностранных компаний с отечественного рынка, а также научилась выпускать не только простые системные приложения.