МС-21, SJ-100 и Ил-114 прошли испытания в условиях естественного обледенения

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) завершили дополнительный этап сертификационных летных испытаний импортозамещенных самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в условиях естественного обледенения. Об этом сообщили в Ростехе.

Испытательные полеты проводились с 12 по 30 марта с использованием аэропорта Талаги в Архангельске. В ходе программы воздушные суда выполняли вылеты в районах побережья Белого моря, Кольского полуострова и Нарьян-Мара.

«В ходе тестов самолеты проводили в небе от четырех до семи часов над побережьем Белого моря, в районе Кольского полуострова и Нарьян-Мара. На SJ-100 было выполнено девять полетов по программе дополнительных сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения, на МС-21 — шесть, а на Ил-114 — восемь. Программа летных испытаний была выполнена полностью. Результаты показали, что при полете в условиях естественного обледенения МС-21, SJ-100 и Ил-114 полностью соответствуют российским и международным авиационным нормам», — рассказали в Ростехе.

Дополнительно на самолете SJ-100 выполнили три полета, в рамках которых оценивались заходы на посадку с уходом на второй круг, а также проверялась работа сигнализации приближения к сваливанию.

По завершении испытаний МС-21 и SJ-100 прибыли в Жуковский (Московская область), где продолжат участие в основной программе сертификационных летных испытаний. Самолет Ил-114 также завершил работы в Архангельске и готовится к возвращению.