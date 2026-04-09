Минпромторг назвал первые товары на «российской полке»

Косметика, бытовая химия и пЧекушов сообщил, что косметика, бытовая химия парфюмерия станут первыми категориями товаров, которые будут представлены на «российской полке» в рамках соответствующего проекта, передает ТАСС.

По его словам, именно эти категории могут и должны стать пилотными для проекта. Чекушов отметил: «Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал принятие закона о «российской полке» в весеннюю сессию Госдумы.

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о приоритете отечественной продукции в поисковой выдаче маркетплейсов.

Само ведомство предложило установить минимальную квоту на непродовольственные товары в торговых сетях с марта 2026 года.