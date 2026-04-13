Проект «Сделано в Москве» помогает продвижению молодых локальных брендов

© mos.ru

Для многих недавно появившихся столичных брендов проект «Сделано в Москве» стал одним из самых эффективных и значимых инструментов продвижения и прямых продаж. Благодаря бесплатному размещению товаров в онлайн-каталоге, на полках популярных арт-павильонов в рамках сезонных проектов «Зима в Москве» и «Лето в Москве», а также участию в крупных отраслевых выставках молодые компании быстро вышли на широкую аудиторию и существенно увеличили продажи без больших рекламных бюджетов.

Индивидуальный предприниматель Вадим Ребиков вместе с женой Марией в 2024-м создал бренд стильной одежды. Коллекции поло, джемперов, брюк и юбок были представлены в марте текущего года на коллективном показе «Сделано в Москве» в рамках Московской недели моды в Манеже. Вадим рассказал, что после этого компания получила приток новой аудитории в социальных сетях. Благодаря мероприятию одеждой заинтересовались стилисты, специалисты по закупкам и другие представители фешен-индустрии. Кроме того, люди стали покупать товары через сайт компании и другие онлайн-площадки — доверие покупателей повысилось. Вадим уверен, что проект «Сделано в Москве» усилил восприятие бренда как более зрелого, что особенно важно на раннем этапе.

Юлия Бакшаева руководит производством авторских вязаных сумок и аксессуаров ручной работы. Ее бренд появился в 2024 году из хобби основательницы — рукоделия. В 2025-м в рамках сезонного проекта «Зима в Москве» компания впервые представила продукцию в арт-павильонах «Фабрика подарков» на Болотной площади, в парке искусств «Музеон» и «Поезде» у главного входа в Парк Горького. У Юлии появилась возможность быстро привлечь новую аудиторию и увеличить прибыль. Она отмечает, что по сравнению с прошлым сезоном продажи выросли на 80 процентов.

Индивидуальный предприниматель Илья Офицеров вместе с женой Светланой создал бренд деревянных экоигрушек. В рамках проекта «Зима в Москве» они разместили товары в арт-павильонах «Красный шар» на Рождественке, «Воздушный шар» на Трубной и «Фабрика подарков» на Болотной площади. Самые высокие продажи были в «Красном шаре»: первую поставку раскупили полностью. Светлана отметила, что благодаря проекту по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве» о них узнали много людей, в том числе увеличилось число подписчиков в социальных сетях и количество заказов. Это позволило произвести на 20 процентов больше товаров, чем зимой 2024 года. Кроме того, на 30–35 процентов поднялись продажи перед Новым годом.

Юлия Богданова — основательница творческой мастерской по производству свечей ручной работы. В ассортименте также есть предметы декора для дома. Юлия организовала бизнес в 2024 году, а в 2025-м присоединилась к проекту «Сделано в Москве». Она отметила, что после участия в офлайн-мероприятиях проекта узнаваемость компании существенно повысилась. Свечи стали хитом в арт-павильонах — продажи увеличились в два раза. Юлия рассказала, что бренд отмечали в социальных сетях и многие посетители специально приходили за ее товаром. Помимо этого, после участия в крупной отраслевой выставке — Московской неделе интерьера и дизайна — она получила оптовые заказы. Сейчас продукцию бренда можно приобрести в «Есенин-центре» Московского государственного музея С.А. Есенина. Кроме того, недавно Юлия начала сотрудничать с сервисом доставки.

Для небольшого производства поддержка со стороны города особенно значима. Это дает возможность разместить продукцию в торговых пространствах на центральных улицах столицы и получить бесплатное продвижение среди аудитории, которая ценит авторские вещи. Яркие арт-павильоны привлекли новых покупателей и внимание блогеров.

«Сделано в Москве» — проект Мэра Москвы, реализуемый столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Цель проекта — продвижение локальных брендов. Сегодня он насчитывает более 7,5 тысячи участников, а на сайте можно найти свыше 36 тысяч товаров, созданных в столице. Предпринимателям доступно множество бесплатных инструментов продвижения, предоставленных городом: размещение товаров на портале и в фирменных магазинах, упоминания в СМИ и социальных сетях, наружная реклама, участие в крупнейших городских проектах и отраслевых выставках, интернет-реклама и многое другое. Стать частью сообщества предпринимателей и пользоваться бесплатными мерами поддержки можно на сайте бизнес. сделановмоскве.рф.