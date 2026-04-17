В России запатентовали модификацию крыла импортозамещенного МС-21

В ходе импортозамещения конструкторы самолета МС-21 находят новые решения, которые не только ликвидируют зависимость от зарубежных поставщиков, но и улучшают аэродинамику самолета. Об этом рассказали специалисты Объединенной авиастроительной корпорации в своем Telegram-канале.

Одно из таких решений 6 апреля было подтверждено Федеральной службой по интеллектуальной собственности, которая выдала компании "Яковлев" патент на полезную модель усовершенствованной конструкции закрылка.

Как пояснили специалисты, корневой и концевой закрылок МС-21 сближаются в положении максимального выпуска: то есть при взлете и посадке. В крейсерском полете между секциями закрылка остается щель, через которую воздух может перетекать с нижней поверхности крыла на верхнюю. Подъемная сила крыла при этом, естественно, снижается.

Для исключения этого эффекта на самолетах МС-21-300 щель закрывалась двумя импортными эластичными резиновыми уплотнениями, установленными на торцах секций закрылков. Испытания показали, в полете напор воздуха деформировал уплотнения, что ухудшало местную аэродинамику.

Конструкторы Инженерного центра ПАО "Яковлев" разработали подвижный торец закрылка - он заполняет щель в крейсерском полете и убирается при выпуске закрылков. Причем, как отмечается, происходит это без дополнительных силовых приводов.

Новый вариант закрылка изготавливается филиалом АО "АэроКомпозит" в Казани. Конструкция испытывается на полностью имортозамещенном самолете МС-21-310 с заводским номером 0013.

Работы по импортозамещению МС-21 ведет широкая кооперация предприятий Госкорпорации Ростех под эгидой ОАК. Самолет также получил российский комплекс БРЭО, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и проч. Всего на машине внедрено более 70 российских компонентов.

Напомним: недавно компания "Яковлев" получила одобрение главного изменения в сертификат типа МС-21. Это предполагает использование отечественных полимерных композиционных материалов в хвостовом оперении.

По словам специалистов, с переходом на отечественные материалы панели и лонжероны кессона киля и стабилизатора начал производить филиал "АэроКомпозита" в Казани (входит в состав "АэроКомпозит" ПАО "Яковлев"). Здесь владели автоклавной технологией, однако такие крупноразмерные и сложные силовые агрегаты не делали. Ранее их выпускало ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина с применением зарубежных композитных материалов.

Смена кооперации позволила сократить логистические расходы и нарастить выпуск готовых изделий при меньших затратах на модернизацию производства. Поставщиком материала, который после выкладки и запекания в автоклаве превращается в готовое изделие, стала компания "Препрег-СКМ" (композитный дивизион "Росатома"). В процессе технологической отработки было протестировано несколько вариантов препрегов и выбран наилучший из них.

Таким образом российская наука и промышленность полностью завершили большой комплекс работ по внедрению отечественных композиционных материалов в конструкцию самолета МС-21. Как подчеркнул тогда генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, получение одобрения на использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21 знаменует завершение важного этапа импортозамещения - российские специалисты полностью избавили самолет от иностранных материалов и в ходе испытаний подтвердили надежность отечественных аналогов. Ранее, в 2022 году, Росавиация одобрила изменения в конструкцию МС-21, включая замену двигателя на ПД-14 и использование крыла из отечественных композиционных материалов…

"Получен полимерный композиционный материал с высокими физико-механическими характеристиками, причем более технологичный, чем иностранные аналоги. Без потери прочностных характеристик мы выпускаем детали с меньшими затратами на изготовление. Мы внедрили технологические приемы, которые невозможно было осуществить при использовании иностранных аналогов", - подвел итоги совместной работы руководитель казанского филиала "АэроКомпозита" Николай Кладницкий.

Его слова приводит в сообщении ОАК.

Следующим этапом, по словам Кладницкого, будет роботизация технологических процессов и адаптация материала к автоматизированной выкладке. Это позволит при необходимости наращивать темпы выпуска композитных изделий. В планах - изучение перспективы более широкого применения композитов, в частности, при изготовлении фюзеляжа.