В Калуге началось производство турбированных двигателей

Производство двигателей началось в Калуге. Проект реализован совместно холдингом "АГР" и компанией Defetoo на территории калужского автокластера.

На конвейер предприятия поставлены современные бензиновые турбодвигатели объемом 1.6 л (150 и 197 л.с.), 1.5 л (147 л.с.) и 2 л (197-249 л.с.). Таким образом, формируется полноценное семейство силовых агрегатов для различных сегментов рынка.

На первом этапе мощность производства составит 150 тысяч двигателей в год. В перспективе планируется увеличить этот показатель до 300 тысяч. Уже ведутся подготовительные работы по расширению мощностей.

Принципиально, что производство сразу запущено с использованием локальной компонентной базы. В сборке применяются ключевые элементы двигателя и комплектующие российских поставщиков, включая поршни и свечи зажигания.

На предприятии создано около 500 рабочих мест. Рабочие трудятся в две смены с возможностью дальнейшего расширения режимов работы. На площадке общей площадью 32 000 м² размещены линия сборки двигателей, участки подготовки компонентов, логистическая инфраструктура, а также испытательные и измерительные лаборатории.

Для перезапуска завода была проведена масштабная модернизация. Фактически производственная инфраструктура была выстроена заново с учетом современных требований к качеству и эффективности.

Уровень автоматизации сборочного производства серьезно вырос. В рамках переоснащения завода были установлены 9 новых коллаборативных роботов (коботов). Они обеспечивают безошибочное выполнение самых критичных операций.

Следующим шагом развития завода во второй половине 2026 года станет запуск механической обработки ключевых компонентов двигателя, включая блок цилиндров и головку блока цилиндров.