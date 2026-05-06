В России выросли продажи отечественных смарт-ТВ

Доля продаж российских и белорусских брендов умных телевизоров значительно выросла за последние два года, пишут «Ведомости». По данным J’son and Partners Consulting, в первом квартале 2026 года продажи увеличились на 10%, или на 2 млн.штук, а за два года — с 10,8 до 17,4%.

Эксперты отмечают замену известных корейских брендов, таких как LG и Samsung, российскими, белорусскими («Яндекс ТВ станция», «Триколор», «Сбер», «Витязь») и китайскими марками.

При этом, еще в 2023 году более половины купленных смарт-ТВ в России приходились на корейские бренды, к 2025 году этот показатель снизился до 43,3%.